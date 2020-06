Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Hoyaer Baumarkt. Zeugen gesucht.

Hoya (ots)

(opp) Montagnacht, gegen 01:20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Einbrecher ein Baumarkt an der Bücker Straße in Hoya aufgesucht. Wenig später wurde die Tat durch einen alarmierten Mitarbeiter eines Wachdienstes festgestellt, welcher unverzüglich die Polizei verständigte. Mit der Unterstützung vierer Funkstreifenwagenbesatzungen aus Nienburg und Verden wurde das weitläufige Gebäude sowie der Außenbereich nach den Tätern abgesucht. Leider ohne Erfolg. Über das Diebesgut sowie den genauen Tatablauf kann die Polizei noch keine Angaben machen, so ein Sprecher des Polizeikommisariates Hoya in der Pressemitteilung. Anwohner oder Passanten, welche verdächtige Feststellungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 04251/934640 den Hoyaer Beamten mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell