Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ganz schlechter Scherz

Bad Eilsen (ots)

Ein 35jähriger Auetaler wird den Supermarkt an der Bahnhofstraße in Bad Eilsen künftig nicht mehr betreten können, weil diesem nach einem Polizeieinsatz am Dienstag gg. 15.50 Uhr mit einem lebenslangen Hausverbot vom Inhaber ausgesprochen wurde.

Der Kunde konnte sich nicht mit den hausinternen "Corona-Regeln" des Supermarktes anfreunden und wurde von dem Sicherheitspersonal zurechtgewiesen.

Der 35jährige nieste einem Sicherheitsmitarbeiter absichtlich mit den Worten "Ich habe Corona" ins Gesicht und wurde nach einer körperlichen Auseinandersetzung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Gegenüber der Polizei äußerte sich der alkoholisierte Auetaler, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurde, dass er keinerlei Anzeichen einer Ansteckung mit dem Virus hat und nur einen Scherz machen wollte.

