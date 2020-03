Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung durch randalierende Jugendliche

Bad Nenndorf (ots)

(Gai.) Am Samstag, dem 29.02.2020, kam es um 21:45 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Eine Gruppe randalierender Jugendlicher hatte im Bereich der Kurhausstraße auf dem Parkplatz am Kurtheater u.a. den Spiegel eines blauen geparkten Pkw VW Tiguan abgetreten. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte im Nahbereich eine Gruppe Jugendlicher/junger Erwachsener festgestellt werden. Der Schaden wurde zunächst auf ca. 200 Euro geschätzt. Im Nachhinein meldeten sich noch weitere Geschädigte auf der Dienstelle. Es sollen mindestens noch zwei weitere Pkw beschädigt worden sein. Dabei soll es sich um einen roten und einen grünen Pkw handeln. Näheres ist nicht bekannt. Wer im o.a. Zeitraum seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt hat und nun Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hat, möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell