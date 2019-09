Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-18-jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 25.09.2019, gegen 08.20 Uhr, befuhr eine 18-jährige Nienburgerin den Kreisverkehr an der Hannoverschen Straße in Langendamm. Beim Ausfahren in Richtung Innenstadt verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen in den Kreisverkehr einfahrenden Lkw. Bei dem Frontalaufprall wurde die junge Frau verletzt und in eine Klinik eingeliefert. An der Sattelzugmaschine entstand erheblicher Frontschaden, an dem VW Polo ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zuvor hatte die Fahrerin zwei Verkehrszeichen, einen Richtungspfeil sowie eine Schraffenbake, überfahren. Der Bauhof der Stadt Nienburg wurde zu Reinigung der Fahrbahn und zur Erneuerung der Beschilderung angefordert. Durch den Verkehrsunfall staute sich der morgendliche Verkehr in beiden Richtungen.

