Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Schaumburg - Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Nienburg (ots)

(kem) Seit Anfang August kommt es in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg zu neuen Betrugsversuchen. Firmen als auch Privatpersonen erhalten E-Mails, in denen sich die Absender als IT-Experten ausgeben. Sie täuschen den Betroffenen vor, deren Computer gehackt und auf dessen Webcam zugegriffen zu haben. Angeblich seien die Betroffenen bei den Besuchen von pornografischen Internetseiten aufgezeichnet worden. Um eine Veröffentlichung der Videoaufzeichnung zu verhindern, sollen die Betroffenen Geld in Form von Bitcoins überweisen.

Der Polizei liegen bislang keine Hinweise auf real existierendes Videomaterial vor. Deshalb rät die Polizei: Reagieren Sie keinesfalls auf die E-Mails! Nehmen Sie keine Überweisungen vor! Lassen Sie sich im Zweifel bei den örtlich zuständigen Dienststellen beraten.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell