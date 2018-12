POL-NI: Dieb mit Schuhgröße 43

Bückeburg (ots) - (ma)

Ein Kunde, der am Dienstag gg. 14.00 Uhr ein Schuhgeschäft an der Langen Straße in Bückeburg aufgesucht hatte, ließ seine alten Schuhe in Größe 43 zurück und spazierte mit neuen Schuhen aus dem Laden in Richtung Parkplatz Herderstraße/ Stadtkirche heraus.

Personenbeschreibung des Ladendieb: - männlich, ca. 30-35 Jahre alt - ca. 170 cm groß - europäisches Aussehen - schlanke Statur, schmales Gesicht, rasiert - dunkle, nach hinten gegelte Haare - akzentfrei deutsch gesprochen - kein Bart, keine Brille - möglicherweise Tätowierung an der Hand Bekleidung: - dunkle Lederjacke - weißes T-Shirt - schwarz/weiß karierte Hose, mit roten Streifen an den Seiten - dunklen Rucksack mitgeführt

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell