POL-NI: Nienburg-Polizei sucht Eigentümer von Sicherheitsschlüsseln

Nienburg (ots) - (BER)Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen nach Einbrüchen in der Nienburger Innenstadt, haben die Ermittler zwei Schlüssel sichergestellt, derer Eigentümer sie nun suchen. In der Nacht von Sonntag, 25.03.2018 auf Montag 26.03.2018 waren bisher unbekannte Täter unter anderem in das "Nanunana"-Geschäft in der Langen Straße eingebrochen. Im Zusammenhang mit dieser, sowie weiterer Taten wurden die beiden abgebildeten Schlüssel von dem Täter oder den Tätern verloren. Die Polizei möchte wissen, wer erkennt diese Schlüssel, bzw. kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021 / 97780.

