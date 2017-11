POL-NI: 72 Geschwindigkeitsverstöße bei Verkehrskontrollen

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Im zuständigkeits Bereich der Polizei Bad Nenndorf wurden in den letzten Tagen verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es die Kraftfahrzeugführer/-innen auf bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsvorschriften hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. An verschieden Orten im hiesigen Bereich wurden Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgeamt 72 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hier wurde u.a. auch eine Geschwindigkeit von 81 km/h in der geschlossenen Ortschaft - bei erlaubten 50km/h- gemessen, der Fahrzeugführer darf mit einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin wurde die Nutzung eines Mobiltelefons durch den Fahrzeugführer/-in, - ohne Freisprecheinrichtung, 3 mal festgestellt. Ein Fahrzeugführer-in, hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

