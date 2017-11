POL-NI: angefahrener Hund

Rinteln (ots) - (web)Am Donnerstag, 16.11.17, gegen 08:25 Uhr, wird in Steinbergen, Hamelner Straße ein auf die Fahrbahn laufender Hund von einem Fahrzeug angefahren und verstirbt. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernt sich anschließend, obwohl mit Sicherheit aúch an diesem Fahrzeug ein Schaden entstanden sein muss. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln zu melden.

