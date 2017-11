POL-NI: Einbruch in Outlet-Center

Rehren (ots) - (web)Am Donnerstag, 16.11.17, zwischen 02:00 und 03:19 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Outlet-Center im Industriegebiet Rehren eingebrochen. Durch den Einbruch ist ein relativ hoher Schaden entstanden, wobei das erlangte Diebesgut lediglich wenige Euro beträgt. Bei der Flucht wurden die Täter durch eine Zeugin beobachtet. Wer weiterhin verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rehren oder bei der Polizei in Rinteln.

