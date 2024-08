Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstag (24.08.2024) befuhr der 27 Jahre alte Fahrer eines BMW, gegen 12:50 Uhr die Pötzener Straße in Richtung Hessisch Oldendorf. In der Ortschaft Unsen überholte der Mann aus Hannover trotz Gegenverkehrs einen an der Straße abgestellten Anhänger und einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, welcher zu dieser Zeit ebenfalls an dem Anhänger vorbeifuhr. Aufgrund des Überholmanövers mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge abrupt und stark abbremsen. Nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Auch der Radfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen gegen den BMW-Fahrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Insbesondere die Fahrer und Fahrerinnen der entgegenkommenden Fahrzeuge werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

