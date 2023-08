Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrradfahrer fährt zwölfjähriges Mädchen in Fußgängerzone an und entfernt sich vom Verkehrsunfallort

Hameln (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bäckerstraße in Hameln. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer befuhr die Bäckerstraße in Richtung Stadtgalerie. Auf Höhe des asiatischen Restaurants, mit der Haus Nr. 14, fuhr der Fahrradfahrer von hinten gegen die Beine der zwölfjährigen Fußgängerin, wodurch diese zu Boden stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. Der Radfahrer entschuldigte sich kurz und setzte seine Fahrt daraufhin ohne weitere Veranlassungen in Richtung Stadtgalerie fort.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden, Tel. (0 51 51) 9 33 - 0 in Verbindung zu setzen./Deh

