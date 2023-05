Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflüchtiger beleidigt Geschädigte - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montag (08.05.2023) gegen 07:45 Uhr, kam es in Hameln auf dem Wehler Weg in Richtung Fischbecker Straße verkehrsbedingt zu einem größeren Rückstau. In diesem befanden sich auch die Geschädigte mit ihrem gelben Twingo und der vor ihr befindliche spätere Unfallverursacher in seinem grauen VW Golf.

Nach bisherigen Erkenntnissen, rückte die Fahrzeugkolonne einige Meter vor. In diesem Moment setzte der Fahrer des Golfs plötzlich auf die linke Fahrbahnseite, schräg neben das Fahrzeug der 25-Jährigen zurück. Die Hamelnerin musste daraufhin eine Vollbremsung machen, um eine Kollision mit dem VW Golf zu vermeiden. Indes wendete der Fahrer des VW Golfs seinen PKW in diversen Zügen. Dabei stieß er mit der rechten hinteren Fahrzeugecke gegen die Fahrertür des Twingos, welche dadurch eingedellt wurde.

Die Geschädigte stieg daraufhin aus, begab sich zu dem Verursacher und machte ihn auf die Kollision und den Schaden aufmerksam. Dieser quittierte das Anliegen vor seiner Weiterfahrt mit dem ausgestreckten Mittelfinger und entfernte sich über den Wehler Platz in unbekannte Richtung. Gegen den Unfallverursacher wurden aus diesem Grund Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie Beleidigung eingeleitet.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell