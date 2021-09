Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht am Hefehof gesucht

Hameln (ots)

Das für Verkehrsunfälle zuständige 7. Fachkommissariat der Polizei Hameln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Dienstag (14.09.2021) auf dem Hefehof-Gelände in Hameln ereignet hat.

Durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein schwarzer Mercedes-Benz, in der Zeit von 09.30 Uhr und 14.00 Uhr, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug parkte in einer Parkbucht schräg gegenüber der Post.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell