Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße am sonnigen Wochenende - "Spitzenreiter" 41 km/h zu schnell

Bad Muender (ots)

Am Samstag führte die Polizei Bad Münder Geschwindigkeitskontrollen im eigenen Zuständigkeitsbereich durch. 17 Verstöße wurden dabei festgestellt. In der Rahlmühler Straße in Bad Münder wurden am Samstag zwischen 10:45 Uhr und 12:55 Uhr insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Alle Verstöße lagen im Bereich eines Verwarnungsgeldes. Auf der Bundesstraße 442, i. H. Eimbeckhausen, wurden am Samstag, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr, insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Gegen vier Fahrzeugführer*innen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, bei drei weiteren wurde ein Verwarnungsgeld erhoben. Dem "Spitzenreiter", einem 43-jährigen Mann aus Springe, wird eine gefahrene Geschwindigkeit von 146 km/h vorgeworfen. Eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 41 km/h (nach Abzug der Toleranz) bedeutet ein Bußgeld von 160EUR plus Bearbeitungsgebühr sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

