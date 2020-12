Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am 16.12.2020, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein Ford Galaxy in Bad Pyrmont die Bahnhofstraße mit auffällig geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien, in Richtung Innenstadt. Als das Fahrzeug angehalten und der Fahrer, ein 63jähriger Mann, der in Bad Pyrmont wohnt, angesprochen wird, schlägt den Beamtinnen sofort ein kräftiger Biergeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,5 Promille. Von dem Mann wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wird sichergestellt.

