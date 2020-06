Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchter Einbruch in Lagerhalle eines Agrarhandels

Bad Münder - Hasperde (ots)

In der vergangenen Nacht zu Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in die Lagerhalle eines Agrarhandels in Hasperde.

Die Tatzeit kann auf 02.00 Uhr bestimmt werden. Die unbekannten Täter gelangten über ein Vordach an ein hochgelegenes Fenster, das sie zerstörten. Nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten wurde versucht, eine massive Brandschutztür aufzuhebeln. Hierbei sind die Täter offenbar gestört worden. Ohne Beute verließen die Unbekannten den Tatort und verschwanden in der Dunkelheit.

Die anschließende Spurensicherung der Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wurde durch die Feuerwehr Bad Münder durch Einsatz einer Drehleiter unterstützt.

Die Aktivitäten der Eindringlinge an der Lagerhalle des Agrarhandels am Ortsausgang Hasperde zwischen Bundesstraße 217 und Bahnlinie sind vielleicht nicht unbemerkt geblieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Münder (Tel. 05042/93310) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell