Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht ohne Fahrerlaubnis

Bad Pyrmont (ots)

Am 16.01.2020, gegen 04.50 Uhr, kam es auf der Hagener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Löhne hatte mit seinem 3er-BMW die Hagener Straße stadtauswärts befahren und war kurz vor der Kreuzung "Auf der Landwehr" frontal auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Opel Meriva aufgefahren. Diesen hatte er auf einen davor parkenden VW Golf geschoben. Der unverletzte Unfallfahrer war danach ausgestiegen und hatte sich die Schäden angesehen. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, lief er anschließend zu Fuß in Richtung Grießemer Straße davon. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte sofort die Polizei und verfolgte den Unfallflüchtigen auf Sichtweite. Gegen 05.00 Uhr konnte der Unfallfahrer, ca. 1000 m von der Unfallstelle entfernt, von der Polizei aufgegriffen und festgenommen werden. Zunächst leugnete der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, überhaupt gefahren zu sein. Nachdem ihm seine Ausflüchte widerlegt worden waren, räumte er ein, gefahren zu sein. Bei der Frage, warum er auf den parkenden Wagen aufgefahren sei, stand Ablenkung durch ein Handy im Raum. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab ein Vortest den begründeten Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daher wurde von dem Mann eine Blutprobe entnommen. In einer späteren Vernehmung machte der Unfallfahrer keine Angaben mehr zur Sache. Sein BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

