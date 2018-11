POL-HM: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Geschädigte zu Diebstahlstaten gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Bad Münder (ots) - Heute Vormittag konnte durch die Polizei Bad Münder ein mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen werden.

Der 24-jährige Mann ist in den Morgenstunden zunächst der Mitarbeiterin einer Schulungseinrichtung in der Straße "Lug ins Land" aufgefallen. Obwohl der Mann keinen Bezug zur Schulungseinrichtung hatte, setzte er sich in die Kantine und nutzte die dortigen Ess- und Trinkgelegenheiten.

Außerdem bat er die Mitarbeiterin, sein mitgebrachtes Mountainbike sicher unterstellen zu dürfen.

Die Mitarbeiterin der Schulungseinrichtung schöpfte Verdacht. Deshalb informierte sie zeitverzögert die Polizei in Bad Münder. Zu diesem Zeitpunkt war der 24-Jährige bereits wieder verschwunden. Die Beamten überprüften das zurückgelassene Bulls-Mountainbike. Während der Überprüfung des Fahrrades tauchte der Verdächtige auf, der jedoch bei Erblicken der Polizeibeamten zu Fuß die Flucht ergriff. Nur kurze Zeit später konnte der Flüchtige im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen einer ersten Befragung räumte der Festgenommene den Diebstahl des Fahrrades im Stadtgebiet von Bad Münder ein. Da er ortsunkundig sei, konnte er den Tatort nicht weiter konkretisieren. Nach seinen Äußerungen will er das Bulls Wildtail-Mountainbike gestern Abend entwendet haben. Da bislang noch keine passende Diebstahlsanzeige bei der Polizei eingegangen ist, sucht das Polizeikommissariat Bad Münder den Geschädigten. Möglicherweise hat dieser den Diebstahl noch nicht bemerkt.

Gesucht wird auch der Eigentümer einer schwarzen "Adidas"-Sporttasche mit Inhalt. Der genaue Inhalt wird aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlicht. Die Tasche und der Inhalt sehen neuwertig aus und könnten ebenfalls erst in den letzten Tagen geklaut worden sein.

Der vorläufig festgenommene Mann ohne geeignete Ausweisdokumente, der zunächst eine falsche Identität angab und inzwischen identifiziert werden konnte, verweilt derzeit im Polizeigewahrsam. Ermittlungen ergaben, dass der insbesondere wegen Eigentumsdelikte polizeibekannte 24-jährige Mann aus Osteuropa erst letzte Woche aus der Haft entlassen wurde und seither ohne festen Wohnsitz ist.

Zusammenhänge zu weiteren Taten werden geprüft. Die Ermittlungen und Maßnahmen dauern daher noch an.

Hinweise zum sichergestellten Fahrrad und zur Sporttasche (siehe Fotos) werden von der Polizei Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042/9331-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeihauptkommissar Jens Petersen

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-173

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell