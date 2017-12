POL-HM: Kerzen setzen Wohnhaus in Brand / Großeinsatz der Feuerwehr in Grünenplan

Holzminden (ots) - Eigentlich war es ein eher ruhiges Weihnachtsfest, so die Bewertung der Polizei in Holzminden. Die Bewohner eines Dreifamilienhauses in Delligsen sind da jedoch anderer Meinung, denn am Heiligen Abend stand plötzlich das Haus in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 28-jähriger Mieter seine Wohnung nur kurz verlassen, jedoch einige Kerzen brennen lassen. Als er zurückkehrte, waren seine Räume bereits total verraucht. Der 59-jährige Vermieter, der ebenfalls im Haus wohnt, wurde durch lautes Rufen aufmerksam und konnte unverletzt das Gebäude verlassen. Der dritte Bewohner war zu dieser Zeit nicht im Haus. Bei dem Versuch, noch im Haus befindliche Tiere zu retten, wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Mit einer Rauchgasvergiftung musste er anschließend in die Ameos-Klinik nach Alfeld gebracht werden.

Während der Löscharbeiten waren 80 Angehörige der Feuerwehren aus Grünenplan und den umliegenden Ortschaften im Einsatz. So konnte verhindert werden, dass das Fachwerkhaus vollständig zerstört wurde. Lediglich das Wohnzimmer des 28-jährigen Mieters ist total ausgebrannt, jedoch sind auch in den Nebenräumen geringere Brandschäden vorhanden Der Schachschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen rund 50.000 Euro.

Ansonsten wurde die Polizei auch diesmal zu Familienstreitigkeiten gerufen, die leider Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit nicht unüblich sind. Auch bei einer Veranstaltung in der Holzmindener Stadthalle wurde ein 20-Jähriger im Rahmen von Streitigkeiten verletzt.

Wirklich ruhig blieb es dagegen auf den Straßen. Über die Weihnachtstage gab es in Holzminden lediglich drei Verkehrsunfälle.

