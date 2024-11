Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Donnerstag, den 21.11.2024, kam es in der Zeit zwischen ca. 14:40 - 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kaiser-Wilhelm-Straße, in Höhe der Hausnummer 23. In diesem Zeitraum parkte dort eine Alfelderin ihren grauen Nissan und stellte bei ihrer Rückkehr zum Pkw fest, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war. Dieser wurde vermutlich im Vorbeifahren beschädigt, der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) war daraufhin weitergefahren ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Nissan wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder anderweitig Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

