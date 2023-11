Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing - Einbrüche in Sportstätten

Hildesheim (ots)

Rössing (Sti). Im Zeitraum vom 10.11.2023 bis zum 12.11.2023 ist es zu zwei Einbrüchen in Sportstätten im Bereich der Ortschaft Rössing gekommen. Zunächst wurde der Polizei Sarstedt am Samstag ein Einbruch in die Sporthalle im Loderwinkel gemeldet. Am Sonntag wurde dann noch ein Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Zum Klay angezeigt. In beiden Fällen haben der oder die Täter Türen und Fenster der betroffenen Objekte aufgehebelt und sich dadurch Zugang zu diesen verschafft. Zeugen die Angaben zu diesen Einbrüchen oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell