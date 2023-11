Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 03. bis zum 05.11.2023

Hildesheim (ots)

(hem)Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)/OT Brüggen: Zeugenaufruf

Am 03.11.2023 kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Straße "Kurzer Weg" in 31028 Gronau (Leine)/OT Brüggen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße "Kurzer Weg" aus der "Langen Straße" kommend und touchierte auf Höhe der Hausnummer 1 ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf am hinteren linken Radlauf. Daraufhin setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unmittelbar fort und bog nach rechts in die "Ostpreußenstraße" ab ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Die Schadenshöhe am beschädigten Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 bei dem Polizeikommissariat in Elze zu melden.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Am Sonntag den 05.11.2023 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrolle insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 103 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

