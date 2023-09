Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach schwerem Raub in eine Wohnung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Im April diesen Jahres kam es in einer Wohnung in der Augustastraße in Hildesheim zu einem schweren Raub, wobei das Opfer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein unbekannter Mann gegen 14:45 Uhr bei dem Opfer an der Wohnungstür geklingelt. Das Opfer habe daraufhin die Tür geöffnet und dem Unbekannten gegenübergestanden. Der Unbekannte habe sofort nach Bargeld gefragt. Der Hildesheimer habe ihm geantwortet, dass er kein Geld habe. Daraufhin habe der Tatverdächtige, nachdem er eine Spielekonsole in einem Zimmer entdeckt habe, gefragt, was damit sei und habe die Räumlichkeiten unaufgefordert betreten. In dem Zimmer habe er dann einen Schrank geöffnet und ein dort befindliches Messer sowie Bargeld an sich genommen. Im Anschluss sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Tatverdächtige das Messer in Richtung des Oberkörpers des Opfers gestochen haben soll. Dabei sei das Opfer an einer Hand verletzt worden. Im weiteren Verlauf seien beide Personen auch zu Boden gegangen. Das Opfer habe die Situation ausgenutzt, sei zugig zum Fenster gelaufen und habe nach Hilfe gerufen. Das habe den Tatverdächtigen in die Flucht getrieben.

Der Tatverdächtige konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Zwischenzeitlich wurde ein Phantombild von dem Unbekannten erstellt. Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, das Bild zu veröffentlichen, um so mögliche Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen zu erlangen.

Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Informationen vor:

ca. 39- 50 Jahre

ca. 170-180 cm groß

"pummelige" Statur

"Kanister"- förmiger Kopf

helle Hautfarbe

blonde, mittellange Haare mit Strähnchen, Mittelscheitel, nicht ganz glatt

weißblonder Bart, leicht gräulich, wie ein "Wikinger"

dickere Augenbrauen

große, helle Augen

hochdeutsch

Er trug eine blaue Jeans und eventuell eine grüne Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

