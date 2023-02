POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Sachbeschädigung an geparktem PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (wol) In der Zeit von Dienstag, dem 31.01.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, dem 01.02.2023, 02:55 Uhr kam es zu einem Dieseldiebstahl aus einem LKW, welcher in der Straße "Am Stadion" in Elze auf Höhe des "Stabilo"-Baumarktes abgestellt war. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem LKW circa 700 Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise ...

mehr