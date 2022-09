POL-HI: Kfz-Totalentwendung in Schlewecke

Hildesheim (ots) - Sarstedt (wes) Am Montag, den 05.09.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW, einem Ford Mondeo in braun, die Marienburger Straße in 31157 Sarstedt in Richtung Ruthe. Auf Höhe der Hausnummer 13, im dortigen Kurvenbereich, kam ihr plötzlich ein hellblaues Fahrzeug entgegen, so dass sie nach rechts ausweichen musste, ins Schleudern kommt und im angrenzenden Graben zum Stehen kommt. ...

