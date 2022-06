Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Sachbeschädigungen durch politisch motivierte Farbschmierereien

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (ede) In der Nacht von Freitag, 10.06.2022, auf Samstag, 11.06.2022, kam es in der Zeit von ca. 17:00 - 08:00 Uhr in Nordstemmen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien mit politisch motivierten Symbolen. Bislang unbekannte Täter beschmierten durch Graffitis mehrere Garagen, Container und einen PKW im Bereich des Schlingwegs und der Berliner Straße. An einem Garagenhof im Bereich des Parkplatzes der Gemeinde Nordstemmen wurden von insgesamt elf Garagen die Rückwände besprüht. Im weiteren Verlauf des Schlingwegs / Ecke Im Schratfeld wurden an einem Stellplatz für Glas- und Altkleider-Container insgesamt fünf Container besprüht. Weiterhin wurde die Seitenscheibe eines in der Berliner Straße am Straßenrand geparkten PKW verunstaltet. Bei den Graffitis handelt es sich unter anderem um politisch motivierte Symbole, welche als rechtsradikal einzustufen sind. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder mögliche nächtlich umherziehende Personengruppen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell