POL-HI: Harsum - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots) - Harsum (pie). Am Samstag, den 21.05.2022, kam es in der Tatzeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Martin-Luther-Straße in 31177 Harsum. Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges in eine dort befindliche Wohnung einzudringen. Hierbei entstand Sachschaden an der Tür. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Zeugen, die ...

