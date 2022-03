Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Geldbeutels in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze(pie). Am Donnerstag, den 03.03.2022, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Straße "Im Mühlenfeld" in 31008 Elze zu einem Diebstahl. Ab ca. 17:00 Uhr befand sich die 67-jährige Geschädigte im Geschäft. Um 18:14 Uhr bemerkte sie an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels, in welchem sich ca. 100 Euro Bargeld sowie mehrere persönliche Dokumente befanden. Möglicherweise wurde der Geldbeutel entwendet, als die Geschädigte während des Einkaufens durch einen fremden Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Der Mann wird als ca. 55 bis 60 Jahre alt und ca. 1,70m bis 1,75m groß beschrieben. Weiter habe er dunkle Haare gehabt und eine graue Wollmütze getragen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

