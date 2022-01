Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer in Alfeld-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld ( fri ): Am 04.01.2022 zündeten bislang unbekannte Täter gegen 22:30 Uhr in der Straße Über der Kirche einen Feuerwerkskörper, wodurch ein in einem Pavillon befindlicher Plastikstuhl Feuer fängt.

Das Feuer wird durch aufmerksame Passanten bemerkt und mittels Feuerlöscher gelöscht bevor es sich zu einem unkontrollierten Brand ausweiten kann.

Die Freiwillige Feuerwehr Alfeld wird vorsorglich alarmiert. Diese muss jedoch keine weiteren Löscharbeiten durchführen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell