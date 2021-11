Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 25.11.21, gegen 17:30 Uhr kam es im Netto-Markt in der Bodenburger Straße zu einer Diebstahlshandlung, bei der mindestens zwei südländisch aussehende, dunkelgekleidete Täter mehrere Großtabakboxen im Wert von ca. 200.-EUR aus der Auslage genommen haben und diese in große dunkle Taschen verstauten. Hierbei wurden die Täter beobachtet und angesprochen, wobei diese flüchteten. Bei dieser Flucht wird eine Mitarbeiterin des Marktes zu Boden geschubst, blieb dabei aber unverletzt. Ein bisher unbekannter Verfolger rannte daraufhin einem der Täter in Richtung der Straße An der Lamme nach. Hier wurde der Verfolger jedoch von dem flüchtenden Täter mit einem Messer bedroht, sodass er von einer weiteren Verfolgung abließ. Es wird nun darum gebeten, dass sich Zeugen zu diesem Vorfall, insbesondere der Verfolger des einen Täters bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 melden.

