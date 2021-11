Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: --PK Elze-- Sachbeschädigung durch Fenstereinwerfen an der Peter und Paul Stadtkirche Elze

Hildesheim (ots)

(eic) Am Donnerstag 25.11.21 gegen 08.55 Uhr wurde bekannt, dass in der Nacht zum 25.11.21 unbekannte Täter mittels eines Feldsteines, die in ca. 9 Meter Höhe gelegene Glasscheibe eines Kirchenfenster der Peter-und Paul Kirche in Elze eingeworfen haben.

Hierzu müssen sie auf dem Kirchplatz stehend den Stein in Richtung Kirche geworfen haben.

Andere als die eine Glasscheibe wurden nicht beschädigt. Der Gemeindepastor schätz den entstandenen Schaden auf bis zu 500,- EUR.

Wer Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Elze unter der Telefon-Nr.: 05068/9303-0 zu wenden.

