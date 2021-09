Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Lamspringe (erb) - In der Nacht vom 12. auf den 13. September kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen PKW in der Hauptstraße in Lamspringe. Während der Verkehrskontrolle händigte der 33-jährige Fahrzeugführer aus Tangermünde einen ausländischen Führerschein aus. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Führerschein im Inland keine Gültigkeit entfaltet. Die Weiterfahrt musste daher untersagt werden. Nunmehr erwartet nicht nur den Fahrzeugführer eine Strafanzeige, sondern auch den Fahrzeughalter, welcher sein Fahrzeug unter diesen Voraussetzungen nicht zur Verfügung hätte stellen dürfen.

