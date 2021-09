Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze sucht Eigentümer von zwei Fundfahrrädern

Hildesheim (ots)

(bue) Am Wochenende stellten die Polizeibeamten des PK Elze gleich zwei Fundfahrräder in Gronau (Leine) zur Eigentumssicherung sicher. Das erste Fahrrad wurde am Samstag im Leine-Mühlengraben von einem aufmerksamen Finder entdeckt, geborgen und schließlich den Beamten übergeben. Es handelt sich um ein rotes Damenrad. Beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein graues Trekkingrad. Dieses wurde durch einen Anwohner in einem an den Schusterkamp angrenzenden Gebüsch festgestellt, woraufhin er am heutigen Sonntag die Polizei informierte. Die Fahrräder werden vorerst durch die Polizei Elze verwahrt. Mögliche Eigentümer werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden. Ein Foto der beiden Fahrräder ist dieser Pressemeldung angefügt.

