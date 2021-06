Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor dubiosen Handwerkern

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits Mitte und Ende Mai tauchten zweifelhafte Handwerkerkolonnen bei zwei Hausbesitzern in Bavenstedt und Himmelsthür auf. Die Arbeiter boten die Reinigung bzw. Instandsetzung von vermeintlich beschädigten Dachrinnen an den Häusern an. Nach etwa jeweils zweistündigen Einsätzen verlangten die Unbekannten, entgegen zuvor gemachten Angeboten, horrende Summen von den Hausbesitzern.

In Bavenstedt erschienen die Handwerker am 20.05.2021 bei einem 56-jährigen und redeten auf ihn ein, dass seine Dachrinne unbedingt repariert werden müsse. Dies sei jedoch keine große Sache und könne für 100 Euro pro Hausseite erledigt werden. Nachdem der Bewohner zugestimmt hatte, standen am Ende mehrere der Männer vor ihm und verlangten nun einen mittleren vierstelligen Betrag. Der 56-jährige konnte den Preis zwar um einige hundert Euro herunterhandeln, bezahlte jedoch die hohe Summe, da er sich durch die Personen eingeschüchtert gefühlt habe.

Der zweite Fall ereignete sich am 26.05.2021 in Himmelsthür. Hier sollten die Dachrinnen eines Ehepaares gereinigt werden. Dabei sei festgestellt worden, dass diese undicht seien. Daher sollten sie repariert werden. Ein fester Betrag wurde zuvor nicht ausgemacht, die Arbeiten sollten aber für "einen guten Preis" ausgeführt werden. Auch hier lag die geforderte Summe letztendlich bei einem mittleren vierstelligen Betrag, der auch entrichtet wurde.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge dürfte es sich in beiden Fällen um dieselben Handwerkerkolonnen gehandelt haben. Die Männer waren mit zwei Transportern unterwegs, an denen osteuropäische Kennzeichen angebracht waren. Sie unterhielten sich untereinander in vermutlich ost- bzw. südosteuropäischer Sprache.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. Sollten die Kolonnen bei weiteren Hausbesitzern auftauchen, wird darum gebeten, die Polizei unter der Nr. 05121/939-115 zu informieren.

Ferner rät die Polizei, bei derartigen Angeboten Vorsicht walten zu lassen und im Zweifel von einer Auftragsvergabe Abstand zu nehmen.

