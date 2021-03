Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Sattelzugmaschine

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Am späten Abend des 28.02.2021 kam es in der Gutenbergstraße in Sarstedt zu einem Diebstahl einer Sattelzugmaschine.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:00 Uhr. Das weiße Fahrzeug des Herstellers DAF stand zuvor auf einem Parkstreifen in der Gutenbergstraße. An den Türen und der Motorhaube befindet sich u.a. der Name der geschädigten Firma in schwarz-roter Schrift.

Zeugen, die eventuell Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

