Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing, Linksfahrer ergreift die Flucht

Hildesheim (ots)

Rössing, L 460, Rtg. Emmerke, Höhe Abzweig Calenberger Landstraße.(lue) Am 27.02.21, gegen 10.40 Uhr, befährt ein 27-Jähriger mit seinem weißen Transporter die L 460 von Rössing in Richtung. Emmerke. Kurz vor dem Abzweig zur Calenberger Landstraße kommt ihm ein grauer Skoda Superb über dem Mittelfahrstreifen auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrer vom Transporter muss nach rechts ausweichen um einen Frontal-zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und streift 3 Felder Leitplanke und einen Leitpfosten. Der Linksfahrer fährt einfach weiter. Der Gesamtschaden am Lkw und an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 5500,00 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/985-0, zu melden.

