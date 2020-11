Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfälle auf der B 243 fordern drei Verletzte

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem (gle) - Am Sonntag, den 15.11.2020 ist es im Stadtgebiet Bockenem zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen drei Personen verletzt worden sind.

Um 14:05 Uhr befährt ein 56-jähriger Bockenemer die B 243a mit seinem PKW Dacia und beabsichtigt auf die B 243 in Richtung Hildesheim aufzufahren. Hierbei übersieht dieser einen bevorrechtigten, 75-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Lamspringe, welcher die B 243 in Richtung Hildesheim befährt. Nach einem seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Beteiligten, verliert der Kleinkraftradfahrer das Gleichgewicht und stößt mit einem Verkehrsschild zusammen. Durch den Verkehrsunfall wird der 75-jährige verletzt und muss zur weiteren Behandlung einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt werden. Weiterhin entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 2200 Euro.

Gegen 15:15 Uhr befahren ein 21-jähriger und ein 24-jähriger aus Braunschweig die B243 vom Weinberg die kurvenreiche Stecke in Richtung der Ortschaft Nette hinab. Beide sind mit ihren Motorrädern Suzuki bzw. Honda unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verliert der 21-jährige Suzukifahrer die Kontrolle über sein Krad, überfährt ein Verkehrszeichen und kommt auf einem angrenzenden Acker zum Liegen. Hierdurch erschreckt sich der nachfolgende 24-jährige Kradfahrer, sodass auch dieser stürzt. Beide werden durch den Verkehrsunfall verletzt und Hildesheimer Krankenhäusern zugeführt. An den Krädern entsteht ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Neben Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Bad Salzdetfurth, waren auch jeweils Rettungswagen und Abschleppunternehmen an den Unfallorten eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell