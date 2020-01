Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 2 Pkw fangen Feuer - Ausgebrannt sind zwei Autos in der Silvesternacht in Heidenheim.

Gegen 01:20 Uhr geriet ein Kastenwagen Renault in der Schnaitheimer Straße im Frontbereich vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Ein davorstehender Dacia geriet durch das übergreifende Feuer ebenfalls in Brand. Die Fahrzeuge brannten aus. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und stellte die Fahrzeuge sicher. Insgesamt verliefen die Silvesterfeierlichkeiten im Landkreis Heidenheim ohne weitere besondere Vorkommnisse.

