Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

HildesheimHildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (Lö), Bodenburg Am Dienstagabend, gegen 21:42 Uhr, kam es in Bodenburg zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Zeugin wurde gemeldet, dass ein männlicher Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Hierdurch hatte er sich wohl auch eine blutende Wunde zugezogen. Durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth wurde der Fahrradfahrer schließlich in der Nähe angetroffen. Bei der Sachverhaltsklärung war der Grund des Sturzes sehr schnell ersichtlich: Der 44-jährige Mann aus Bad Salzdetfurth stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,55 Promille. Durch die Beamten wurde der Fahrradfahrer schließlich zu einer Blutentnahme in ein Hildesheimer Krankenhaus gefahren, wo auch gleichzeitig seine Platzwunde behandelt werden konnte. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

