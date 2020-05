Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (ric) 2 alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Hildesheim (ots)

Freitag, 22.05.2020, 23:30 Uhr - Sonntag, 24.05.2020, 20:30 Uhr 31061 Alfeld.

Bei 2 allgemeinen Verkehrskontrollen in den Abendstunden des 22. und 24.05. wurde jeweils 1 alkoholisierter PKW-Führer durch die Polizei Alfeld festgestellt. Am 22.05 führte ein 28-jähriger einen PKW im Stadtgebiet von Alfeld unter dem Einfluss von 0,74 Promille. 2 Tage später konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung in einem Ortsteil von Alfeld einen 63-jährigen mit 0,96 Promille feststellen.

Beide Personen wurden für weitergehende Maßnahme zur hiesigen Dienststelle verbracht und konnten danach zu Fuß den Heimweg antreten. Sie erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

