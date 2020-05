Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigt in Reihenhaus ein und flieht ohne Beute

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am gestrigen Dienstag, 12.05.2020, nutzte zumindest ein bisher unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenendhauses in der Wichernstraße aus und stieg, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 11:45 Uhr, in das Wohnobjekt ein.

Ermittlungen ergaben, dass es dem Täter vermutlich gelang, sich über die Hauseingangstür Zutritt in das Haus zu verschaffen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurde der Täter durch die heimkehrenden Bewohner gestört und verließ das Haus durch eine Kellertür in Richtung des Spielplatzes, der zwischen der Wichernstraße und der Henri-Dunant-Straße gelegen ist.

Hinweise und Beobachtungen zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen werden von der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell