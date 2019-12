Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits in der Nacht vom 23. zum 24.12.2019 kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße in Ochtersum.

Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 17:00 Uhr nachmittags und 07:30 Uhr morgens. Unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür in die betreffende Wohnung ein. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Fernseher.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen getätigt haben, insbesondere beim Abtransport des Fernsehers, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell