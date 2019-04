Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung im großen Ausmaß in Feldmark Mahlum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(son)- In der Feldmark Mahlum, Höhe des ehemaligen Sportplatzes wurden neben dem dortigen Wirtschaftsweg erhebliche Mengen an Bauschutt, große Baumwurzeln und ein so genannter Big-Bag mit asbesthaltigen Eternitplatten illegal entsorgt. Es wird davon ausgegangen, dass der Müll mit einem Lkw angeliefert und abgeladen wurde. Wer in der Zeit vom 04.04.19, 14.30 Uhr - 05.04.19, 17.00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

