POL-HI: Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots) - (hcr) Am Mittwoch, 02.05.2018, gegen 08.15 Uhr, ereignete sich auf dem Rewe-Parkplatz in der Phoenixstraße, in Hildesheim, ein Vorfall, in dessen Rahmen es zu einer Berührung zwischen einem silbernen Kleinwagen und einer weiblichen Passantin kam. Die weibliche Passantin trug hierdurch leichte Verletzungen davon. Zur weiteren Klärung des Vorfalls, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Hildesheim zu melden. Hinweise werden bei der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939115 entgegengenommen.

