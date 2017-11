3 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots) - kri.Kollegen und Kolleginnen der Polizei Hildesheim nahmen in diesem Jahr an dem bundesweiten Vorlesetag teil. Dieser wurde zum 14. Mal von der Wochenzeitung "DIE ZEIT", der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung initiiert. Die Polizisten waren in der Dohnser Grundschule in Alfeld, in der Asternschule in Nordstemmen und in der Grundschule in Neuhof, sowie in der Grundschule Itzum zu Gast. Im Vorfeld kündigte dies die Gewerkschaft der Polizei Niedersachen auf ihrer Homepage an. In der Grundschule in Alfeld wurde gleich zwei Mal aus dem Buch "Ich habe einen Freund, der ist Polizist" vorgelesen. In der Pause zeigte Polizeioberkommissarin Röker den Kindern einen Streifenwagen und erklärte ihnen, wie ein Fahrzeug der Polizei ausgestattet ist. Über die mitgebrachten Malbücher und Stundenpläne freuten sich die Schulkinder sehr. In Nordstemmen waren die Kinder schon vor dem Vorlesen ganz gespannt. Polizeihauptkommissar Komolka und Polizeikommissarin Heesch spiegelten während des Vorlesens Bilder aus ihrem Buch an eine Wand, so dass die Gruppe der Geschichte gut folgen konnte. Zum Abschluss sangen die Schulkinder gemeinsam noch ein Lied. Zwei weitere Kollegen der Inspektion Hildesheim freuten sich über begeisterte Zuhörer der Grundschule Neuhof. Kindern der 2. und 3. Klasse wurde aus dem Buch "Ich habe einen Freund, der ist Polizist" und aus dem Buch "Tiger und Bär im Straßenverkehr" vorgelesen. Anschließend bastelten die Schüler mit Kriminaloberkommissar Möller und Polizeikommissarin Schuster Polizeimützen und nahmen Fingerabdrücke für Kinderpolizeiausweise. In der Grundschule in Itzum las ein Kontaktbeamter den Kindern eine Geschichte vor. Polizeioberkommissar Hartleib ist den Kindern bekannt. Er nahm bereits bei mehreren Schulveranstaltungen teil.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Schuster

Telefon: 05121/939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell