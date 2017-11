POL-HI: Sarstedt - Angebliche Schornsteinfeger versuchen Trickdiebstahl

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Neustadt(fm) Drei männliche Personen betreten am 15.11.2017, gegen 11:00 Uhr unter dem Vorwand, eine Schornsteinreinigung durchzuführen, das Haus einer 93-jährigen Sarstedterin in der Straße Neustadt. Während ein Täter sich in den Keller begibt, betritt der zweite Täter das erste Obergeschoss des Hauses und ein dritter wartet vor der Haustür. Als ein Bekannter der 93-jährigen das Haus betritt, flüchten die Personen. Nach erster Überprüfung wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei in Sarstedt sucht Zeugen bzw. weitere Personen, die ebenfalls von den Tätern aufgesucht aber abgewiesen worden sind. Hinweise bitte fernmündlich an 05066-9850

