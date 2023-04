Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Falsche Polizisten stellen Blüten sicher + Zeugen nach Fluchten in Aßlar, Greifenstein, Driedorf und Dillenburg gesucht + Mehrmals an Seat vergriffen + 20 Reifensätze in Ewersbach geklaut + ...

Dillenburg (ots)

Haiger: Lack zerkratzt -

In der Mühlenstraße zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Seat Kodiaq. Am Montagnachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 17.20 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack des SUV. Eine neue Lackierung wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Manderbach: Mehrmals an Seat vergriffen -

Ein unbekannter Vandale hat in der Straße "Spatgrube" offensichtlich den Besitzer eines schwarzen Ibiza im Visier. Bereits zum dritten Mal entdeckte der Manderbacher Beschädigungen an seinem Wagen. Die Reparaturkosten summieren sich mittlerweile auf mindestens 500 Euro. In der Nacht vom 22.03.2023 auf den 23.03.2023 begann die Serie: Der Täter drehte zwei Spaxschrauben in den Reifen des linken Vorderrades. Am 05.04.2023 entdeckte er zwei Schnitte in der Flanke des rechten Vorderreifens. Am 14.04.2023 schließlich, vergriff sich der Unbekannte an einem Außenspiegel des Seats und zerkratzte die Spiegelfläche. Die Polizei in Dillenburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Unfallflucht am Nordportal / Zeugen gesucht -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr des Nordportals des Dillenburger Schlossbergtunnels bitte die Polizei um Mithilfe. Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr verließ die Fahrerin eines schwarzen Audi A3 den Kreisverkehr in Richtung Haiger. Links neben ihr fuhr eine graue Mercedes E-Klasse. Gleichzeitig steuerte ein Fahrzeug vom Auweg (Rewe-Markt) kommend auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Haiger. Ohne sich um den Audi zu kümmern, zog der Fahrer in dem Wagen nach links. Die Audifahrerin zog, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ihrerseits nach links und prallte mit dem Mercedes zusammen. Zu einer Berührung zwischen dem auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden Wagen und dem Audi kam es nicht. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 253, Kasseler Straße Richtung Frohnhausen, fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr am Nordportal in Richtung Haiger beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Wagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Reifen aus Container geklaut -

Ein Kfz-Meisterbetrieb in der Gerberstraße rückte am vergangenen Wochenende in den Fokus unbekannter Reifendiebe. Die Diebe brachen das Schloss eines Containers auf und ließen aus dem Inneren 20 Reifensätze (à vier Reifen) mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag, gegen 15.30 Uhr und Montag, gegen 15.00 Uhr beobachten oder denen an der Werkstatt Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Driedorf: Spiegelunfall "Ober der Hofwiese" -

Ohne sich um den etwa 300 Euro teuren Schaden an einem Opel zu kümmern, machte sich ein Unfallfahrer am Wochenende aus dem Staub. Der schwarze "Adam" parkte im Zeitraum von Freitagabend, gegen 20.00 Uhr bis Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr in der Straße "Ober der Hofwiese". Beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige den Außenspiegel des Opels. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Greifenstein: Geparkten Benz beschädigt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Bergstraße geparkten Mercedes zurückließ. Der weiße Benz parkte am Freitag, zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 7. Vermutlich beim Rangieren stieß der Flüchtige gegen den Benz und ließ auf der Beifahrerseite einen Schaden an der hinteren Tür zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Unfallflucht in der Industriestraße / Polizei sucht silberfarbenen Mercedes EQC -

Am Mittwochnachmittag beschädigt ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Industriestraße geparkten 5-er BMW. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr nach dem Vorbeifahren und beim anschließenden Wiedereinscheren die vordere linke Seite des weißen BMW streifte. Die Reparatur der Schäden an der vorderen Stoßstange wird mindestens 2.000 Euro kosten. In diesem Zusammenhang fiel der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes "EQC" auf, der mit seinem Wagen etwa 15 Minuten an dem weißen BMW hielt und telefonierte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen Mercedes EQC, ein Elektro-SUV, oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Betrüger geben sich als Polizisten aus und stellen Falschgeld sicher -

Mit einer perfiden Masche brachten Betrüger eine Wetzlarer Seniorin um ihr Gespartes. Die Täter stellten angebliches Falschgeld bei der Rentnerin sicher.

Am Montagnachmittag klingelte bei der Seniorin das Telefon. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und verwickelte die betagte Wetzlarerin in ein Gespräch. Geschickt fragte der falsche Ermittler die Rentnerin nach den von ihr zuhause aufbewahrten Wertsachen aus. Sie räumte ein, über einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag zu verfügen. Trickreich überzeugte er die Wetzlarerin, dass sie möglicherweise Falschgeld habe und schickte Kollegen vorbei, um dieses zu testen. Die Seniorin bekam kurz darauf Besuch von einem Polizisten und einer Polizistin in Zivil. Das Duo stellte die Banknoten sicher, um sie im Hinblick auf mögliche Fälschungen genauer zu untersuchen. Zudem nahmen sie noch eine Goldmünze mit.

Erst als die Rentnerin bei der Wetzlarer Polizei anrief, um sich nach dem Untersuchungsergebnis zu erkundigen, fiel der Betrug auf.

Um nicht in die Falle der falschen Polizeibeamten zu tappen, gilt es folgende Tipps zu beherzigen:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

