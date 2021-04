Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: In Opferstock gegriffen ++ Auto zerkratzt

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: In Opferstock gegriffen

Am Dienstag (20.04.2021) begaben sich unbekannte Diebe in die Katholische Kirche in der Straße "Am Sasenberg". Zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr hebelten die Unbekannten den Opferstock von der Wand und stahlen den Spendenbehälter samt Spendengeld. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Langfingern erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Auto zerkratzt

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter im Lack eines schwarzen Audi A4 zurückließ. Zwischen Samstag (17.04.2021), gegen 21.00 Uhr und Sonntag (18.04.2021), gegen 16.00 Uhr stand der Wagen auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 19. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der Fahrerseite. Zudem blieben zwei Dellen in den Blechen zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

