POL-LDK: Außenspiegel beschädigt - E-Bike und Auto geklaut - Vermissten tot aufgefunden - Fluchten in Rittershausen und Herborn - Brand in Herborn - Senioren um Handtasche erleichtert - Wohnmobil geknackt

Haiger-Allendorf: Tritt gegen Außenspiegel / Gruppe Jugendlicher im Visier der Polizei -

Nach einer Sachbeschädigung an einem im Hörlenweg geparkten Mitsubishi bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Mittwochabend (11.03.20219) meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die beobachtet hatten, wie aus einer Gruppe vorbeilaufender Jugendlicher einer gegen den Außenspiegel des grauen Space Star trat oder schlug. Das Spiegelglas zerbrach und fiel zu Boden, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. An der Bushaltestelle traf eine Polizeistreife auf eine Gruppe Jugendlicher. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die die Jugendlichen im Hörlenweg beobachtet, sich unter Tel.: (02771) 9070 bei den Dillenburger Ordnungshütern zu melden.

Haiger: E-Bike mitgehen lassen -

Auf dem Marktplatz schlug am Mittwochabend (08.03.2021) ein Fahrraddieb zu. Zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr stellte der Besitzer sein rotes Pedelec der Marke "Rex" gegenüber der Rathausapotheke ab. In dieser Zeit griff sich der Dieb das Rad und machte sich mit dem rund 1.000 Euro teuren Fahrrad davon. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Pedelec nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Oberroßbach: Vermissten tot aufgefunden -

Nachdem Angehörige einen Haigerer gestern Abend (10.03.2021) als vermisst gemeldet hatten, suchten Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffeln nach dem Senior. Der Gesuchte war von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die Suchmannschaften konzentrierten sich auf den Bereich zwischen Oberroßbach und Offdilln. Mit sogenannten Maintrailer- und Flächensuchhunden der Rettungsstaffeln Lahn-Dill und Driedorf wurde der Bereich abgesucht. Zudem setzte die Feuerwehr Drohnentechnik ein. Die Besatzung eines mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Hubschraubers der Hessischen Polizei entdeckte den Haigerer im Wald. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei schließt derzeit Fremdverschulden als Todesursache aus.

Eibelshausen-Rittershausen: Telefonmast umgefahren -

Ein flüchtiger Unfallfahrer beschädigte an einem Buswendeplatz an der Landstraße zwischen Rittershausen und Hainchen einen Holzmast. Der Wendeplatz liegt an der Zufahrt zum Forsthaus Dietzhölze. Vermutlich beim Rangieren oder bei Holzrückearbeiten stieß der Unfallfahrer mit seinem Gefährt gegen den Mast, an dem ein Telefonkabel befestigt ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Ein Mitarbeiter von Hessenforst entdeckte den Schaden am Dienstagmorgen (09.03.2021), gegen 07.30 Uhr. Wie weit die Unfallzeit zurückliegt, kann momentan nicht gesagt werden. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: Mercedes beschädigt und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Radweges in der Herborner Au bittet die Polizei um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag (09.03.2021), zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr parkte an dem Stichweg zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und dem Radweg in Richtung Sinn ein schwarzer Mercedes Benz Kombi. Die E-Klasse stand mit der Front in einem Feldweg, der zu einem hinter einem Baumarkt gelegenen Acker führt. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Benz am Heck der Beifahrerseite und ließ einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug nehmen die Herborner Ermittler unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Brand im Elsterweg -

Zu einem Brand im Elsterweg rückten gestern Abend (10.03.2021) Feuerwehr und Polizei aus. Gegen 23.45 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungskräfte. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand im Bereich von Holzunterständen eines Doppelhauses ausbrach. Die anwesenden Bewohner brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens an den Unterständen und den dort gelagerten Gegenständen können momentan noch nicht gemacht werden. Die Hitze beschädigte die Fassade. Zudem zerbarsten mehrere Fenster, so dass Ruß eindrang. Inwieweit weitere Schäden am Haus zurückblieben, kann derzeit ebenfalls nicht gesagt werden. Die Bewohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Herborn: Dreiste Diebe bestehlen Senioren -

Mit einer dreisten Ablenkung schafften es unbekannte Diebe an der Post in Herborn ein Pärchen um eine Handtasche zu erleichtern. Ein Mann sprach die in ihrem Wagen sitzenden Senioren am Mittwochnachmittag (10.03.2021), gegen 15.40 Uhr an und forderte sich in englischer Sprache auf, nach einem mutmaßlich beschädigten Pkw zu schauen. Die beiden stiegen aus und schauten sich den Wagen an. Als sie zu ihrem eigenen Pkw zurückkehrten, stellten sie fest, dass von der Rücksitzbank die Handtasche fehlte. Offensichtlich griff sich ein Komplize die im Auto des Pärchens zurückgebliebene Handtasche, während diese ihr Fahrzeug verlassen hatten. Der Mann, der sie ansprach, stammte nach Einschätzung das Pärchen aus dem südländischem Raum. Eine weitere Beschreibung ist ihnen nicht möglich. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat den Mann und seinen Komplizen am Mittwochnachmittag an der Post beobachtet? Hat dieser Mann dort weitere Personen angesprochen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: In Wohnmobil eingebrochen -

Auf Beute aus einem Wohnmobil hatten es Diebe in der Pestalozzistraße abgesehen. In der Nacht von Mittwoch (10.03.2021) auf Donnerstag (11.03.2021) knackten sie das Schloss der Seitentür und drangen ein. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen, ließen aber offensichtlich nichts mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Steindorf: Schwarzen Skoda geklaut -

Den Leichtsinn eines Pkw-Besitzers nutzte am Mittwochabend (10.03.2021) ein Autodieb am Kirchplatz aus. Er setzte sich in das mit laufendem Motor vor einem Lokal stehenden Fahrzeug und fuhr davon. Gegen 21.00 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen Fabia vor dem Lokal ab, ließ den Schlüssel stecken und den Motor laufen. Anschließend betrat er das Lokal, um dort Essen abzuholen. Als er zurückkehrte war sein Auto verschwunden. Mit dem Skoda fielen dem Dieb ein Handy, die Haustürschlüssel sowie eine Brieftasche in die Hände. An dem Skoda sind die roten Händler-Kennzeichen "WZ-06504" angebracht. Wer kann Angaben zum Verbleib des Skodas machen? Wer hat den Dieb am Mittwochabend vor dem Lokal am Kirchplatz beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

